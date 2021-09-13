Son dakika Trabzonspor haberleri | Fırtına'dan Trondsen açıklaması!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 1 puanı almayı başarmıştı.
Fırtına'da Trondsen topsuz alanda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bordo mavililerden Norveçli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Trondsen'in sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluştuğu belirtildi.
İşte o açıklama;
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Anders Trondsen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır" dedi.