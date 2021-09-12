Fırtına hazır kıta

BORDO-MAVILI takım Galatasaray maçına oldukça yüksek enerji ve motivasyonla hazırlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını, "Bu maç potansiyelimizi, iddiamızı ve enerjimizi en iyi şekilde göstereceğimiz bir karşılaşma olacak" diyerek motive etti.



1- OYUNCULARA 5 GÜN İZİN

Abdullah Avcı, yoğun kamp dönemi, ardından Avrupa Kupası ve lig maçlarından dinlenmeye fırsat bulamayan oyuncularına 5 gün izin vermişti. Bu izinde birçok oyuncu ülkesine gidip ailesiyle zaman geçirirken, bazı futbolcular da kısa bir tatil yaparak dinlendiler. Bu jest ekstra bir moral verdi.



2- RAKİBE SIKI ANALİZ

Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi bu izin süresi içerisinde sık sık görüşmeler yaparak Galatasaray'ın bu sezonki transferlerini detaylı bir şekilde analiz etti. Ardından başlayan antrenmanlarda ise geride kalan haftalarda yapılan hatalar işlendi. Galatasaray'ın bu sezonki performansı ve oyun planı üzerinde çalışmalar yapıldı.



3- SAKATLAR İYİLEŞTİ

Trabzonspor'da sakat oyunculardan gelen haberler ise teknik ekibi fazlaca sevindirdi. Uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali bulunan Bruno Peres'in hızla iyileşmesi Abdullah Avcı'nın oyun planında önemli değişikliklere gitmesini engelledi, Andreas Cornelius ve Anders Trondsen de düzeldi. Gervinho ise hafif tempolu çalışmalar yaptı.



4- DORUKHAN SAHALARA DÖNDÜ

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz ise takımla çalışmalara başladı. Yerli oyuncular arasındaki rekabetin artması için onun dönüşü çok önemliydi. Tecrübeli teknik adam Dorukhan ile hem orta sahayı hem de savunmanın sağ kanadını yedeklemeyi planlıyor. Maç kadrosunda olacak.



5-DJANINY KEYİFLERİ KAÇIRDI



Bordo-mavili takımda Galatasaray maçı öncesi keyifleri kaçıran tek haber Djaniny'den geldi. Tecrübeli oyuncunun yapılan ilk antrenmanda adalesinden ağrı hissedip çalışmayı bırakması ve ardından hiçbir idmana katılmaması moralleri bozdu. Djaniny'nin Galatasaray maçında oynama ihtimali bir hayli düşük. Yerine Cornelius forma giyecek.



6- AVCI İÇİN ÖZEL MAÇ

Abdullah Avcı, bu sezon şampiyonluk mücadelesi ile başladıkları ligde en kritik maçlardan birine çıkacaklarının farkında. Yaşadığı heyecanı antrenmanda sık sık oyuncularına da aktardı. Geçmişte oynanan maçlarda Abdullah Avcı-Fatih Terim arasında yaşanan gerginlikler de dikkat çekiciydi.



7- OYUN PLANI DEĞİŞMİYOR

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçına özel önlem almayacak. Bugüne kadar oyun formatını korumayı ve geliştirmeyi düşünen Abdullah Avcı, rakip takımda bireysel olarak oyunculara özel önlem düşünmüyor. Nwakaeme ve Bakasetas başta olmak üzere oyunculara özellikle ofansif olarak serbestlik tanınacak.



8- YENİLERE DERBİYİ ANLATTILAR

Trabzonspor'a bu sezon transfer olan 9 oyuncu, bu forma altında ilk kez derbi maça çıkmanın heyecanını yaşayacak. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu karşılaşma öncesi de eski futbolcular, yeni transferlere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan maçların atmosferinin çok farklı olduğunu anlattılar. Onları maça hazırladılar.



BİREBİR TOPLANTILAR YAPILDI

Fırtına'nın teknik ekibi çok iyi başlanan sezonda oyuncularla birebir yapılan görüşmelerin de çok etkili olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle Galatasaray maçı öncesi de özellikle Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel'in de desteğiyle bu görüşmelerin sayısı artırıldı. Abdullah Avcı da çok memnun kaldı.



10- ANTRENMANDA GALİBİYET SÖZÜ

Bordo-mavili takımın Galatasaray maçı öncesi yaptığı taktik antrenmanda oyuncular kenetlenerek, galibiyete olan inançlarını vurguladı ve lider girdikleri haftadan lider çıkmak için tüm çabayı göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Abdullah Avcı antrenmanları sık sık durdurarak agresiflik ve gereksiz kartlara karşılık öğrencilerine uyarılarda bulundu.