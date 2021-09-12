Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

Süper Lig 'de kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor , Şenol Güneş Stadı 'ndan ezeli rakibi Galatasaray 'ı ağırlıyor. Sezona 3'te 3 ile start alan Trabzonspor puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aslan da 2-0'dan yakalanıp 2-2 biten Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yeniden 3 puan istiyor.

Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından kazanarak dönerek zirveden uzaklaşmamak istiyor.



İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ





