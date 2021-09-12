Haberler Trabzonspor Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray, Şenol Güneş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lige 3'te 3 yaparak iyi bir giriş yapan Fırtına, bu maçı da kazanmak istiyor. Aslan ise Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı ve Fatih Terim derbi 11'lerini netleştirdi. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 06:50
Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

Süper Lig'de kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'ndan ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Sezona 3'te 3 ile start alan Trabzonspor puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aslan da 2-0'dan yakalanıp 2-2 biten Kasımpaşa mücadelesi sonrasında yeniden 3 puan istiyor.

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

Trabzonspor cephesinde milli arada sakatların iyileşmesi moral oldu. Sadece Djaniny'den iyi haber gelmedi. Şehirde büyük bir heyecan var. Herkes ezeli rakip Galatasaray mücadelesinden galibiyet bekliyor. Galatasaray ise Trabzon deplasmanından kazanarak dönerek zirveden uzaklaşmamak istiyor.

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

TRABZONSPOR

UĞURCAN

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

B.PERES

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

EDGAR IE

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

V.HUGO

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

DENSWIL

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

BERAT

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

HAMSIK

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

BAKASETAS

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

A.ÖMÜR

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

NWAKAEME

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

CORNELIUS

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

GALATASARAY

MUSLERA

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

YEDLIN

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

LUYINDAMA

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

NELSSON

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

VAN AANHOLT

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

TAYLAN

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

BERKAN

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

CICALDAU

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

MORUTAN

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

KEREM

Devlerin dansı! İşte Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri... (TS GS spor haberi)

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