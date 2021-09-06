Yaş ortalaması 26.9

Bu sezon yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren, tecrübeli ve gelecek vadeden isimlerle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'un güncel kadrosunda 28 oyuncu bulunuyor. Bordo-mavililerin takım kadrosunun yaş ortalaması ise 26.9 oldu. UEFA Konfederasyon Lig'i ve Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sahaya çıkardığı 11'in yaş ortalaması ise 28.8. Fırtına'nın son 5 sezonda sahaya sürdüğü ilk 11'lerin yaş ortalaması ise şu şekilde oluştu: "2020-21 sezonu 25.9, 2019-20 sezonu 27.4, 2018-19 sezonu 26.9, 2017-18 sezonu 28, 2016-17 sezonu 27."