Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Denswil transferini KAP'a bildirdi!

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmayı başaran Trabzonspor, Süper Lig'e de 2'de 2 yaparak başlamıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fırtına, Bologna forması giyen Stefano Wilfred Denswil'i Trabzon'a getirmişti.

Bordo mavililer, oyuncunun Bologna'dan bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.