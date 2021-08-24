Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Denswil transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Denswil transferini KAP'a bildirdi!

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmayı başaran Trabzonspor, Süper Lig'e de 2'de 2 yaparak başlamıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fırtına, Bologna forması giyen Stefano Wilfred Denswil'i Trabzon'a getirmişti. Bordo mavililer, oyuncunun kiralanması konusunda Bologna ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:31
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Denswil transferini KAP'a bildirdi!

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmayı başaran Trabzonspor, Süper Lig'e de 2'de 2 yaparak başlamıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fırtına, Bologna forması giyen Stefano Wilfred Denswil'i Trabzon'a getirmişti.

Bordo mavililer, oyuncunun Bologna'dan bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

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