Trabzonspor'un transfer ettiği Stefano Denswil kimdir? Öne çıkan özellikleri neler? Yaşı, kariyerine dair bilinmeyenler...

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Trabzonspor, savunma bölgesi için Stefano Denswil ile anlaşma sağladı. İşte oyuncuya dair bilgiler...

STEFANO DENSWIL KİMDİR?



7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya gelen Stefano Denswil 28 yaşındadır. Aslen Surinam asıllıdır. Futbola Hellas Sport'ta başladıktan sonra Ajax alt yapısına transfer oldu ve burada profesyonel imzasını attı. Amsterdam ekibinin tüm alt yaş takımlarında forma giydi. 2015 sezonunda Club Brugge'a transfer oldu.

Bonservisine 1.2 milyon euro ödendi. Gösterdiği performansla kendisini İtalya'da buldu. Bologna 6 milyon euro ödeyerek transferini tamamladı. Ardından yine Brugge ekibine kiralandı. Kariyerinde toplam 330 maça çıktı. 18 gol atıp, 9 da asist yaptı. Milli takım formasını ise 7 kez terletti. 2 Hollanda ligi, 3 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası, 2 Belçika Süper Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.