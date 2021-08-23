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Trabzonspor'un transfer ettiği Stefano Denswil kimdir? Öne çıkan özellikleri neler? Yaşı, kariyerine dair bilinmeyenler...

Savunma bölgesine bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi İtalya buldu... Bordo mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayı sonrası Hollandalı futbolcu Stefano Denswil'i kadrosuna dahil edecek. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu stoper bçlgesinin yanı sıra sol bekte de forma giyiyor. Çok yönlü olan Hollandalı oyuncu, sol ayağını kullanarak attığı frikik golleriyle de dikkat çekiyor. Başta Trabzonspor taraftarları olmak üzere sporseverler oyuncuya dair daha detaylı bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, Stefano Denswil kimdir? Yaşı ve kariyeri dair bilgiler haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:22
Trabzonspor'un transfer ettiği Stefano Denswil kimdir? Öne çıkan özellikleri neler? Yaşı, kariyerine dair bilinmeyenler...

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Trabzonspor, savunma bölgesi için Stefano Denswil ile anlaşma sağladı. İşte oyuncuya dair bilgiler...

STEFANO DENSWIL KİMDİR?

7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya gelen Stefano Denswil 28 yaşındadır. Aslen Surinam asıllıdır. Futbola Hellas Sport'ta başladıktan sonra Ajax alt yapısına transfer oldu ve burada profesyonel imzasını attı. Amsterdam ekibinin tüm alt yaş takımlarında forma giydi. 2015 sezonunda Club Brugge'a transfer oldu.

Bonservisine 1.2 milyon euro ödendi. Gösterdiği performansla kendisini İtalya'da buldu. Bologna 6 milyon euro ödeyerek transferini tamamladı. Ardından yine Brugge ekibine kiralandı. Kariyerinde toplam 330 maça çıktı. 18 gol atıp, 9 da asist yaptı. Milli takım formasını ise 7 kez terletti. 2 Hollanda ligi, 3 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası, 2 Belçika Süper Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.

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