Sivas mesaisi başladı

Bordo-mavililer ara vermeden Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Pazartesi günü Trabzon'da oynanacak mücadele öncesi Roma'ya karşı forma giyenler yenilenme idmanı gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise mobilizasyon, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

FARUK CAN ÜMRANİYE'DE

Trabzonspor'da yeni transferlere yer açmak için ayrılıklar sürüyor. Bordo mavililerde son giden oyuncu sol bek Faruk Can Genç oldu. Gelecek vaadeden genç isim, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. 21 yaşındaki futbolcu sezon sonunda geri dönecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Sivasspor maçı biletleri Passolig ve passo.com.tr'de satışa sunuldu. Fiyatlar 80 ile 750 TL arasında değişiyor. Karşılaşmayı izleyecek kişilerin çift aşı olması zorunlu. Son aşı üzerinden de 14 gün geçmesi gerekiyor. Ayrıca tüm taraftarlara HES kodu kontrolü de uygulanıyor.