Son dakika Trabzonspor haberi: Siopis'te işlem tamam!

Bordo-mavililer bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Avcı'nın ısrarla istediği Manolas Siopis de Trabzonspor'da... KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 taksit halinde toplam 1 milyon euro ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si, ödenecektir."

TEŞEKKÜRLER GARDAŞIM

Havaalanına gelen bir taraftar Fırtına'nın yeni transferine "Good luck Siopis" (Başarılar Siopis) diye seslendi. Başarılı oyuncu "Teşekkürler gardaşım" diye cevap verdi.

EN ÇOK BAKA SEVİNDİ 3 YILLIK ANLAŞMA

Alanyaspor'dan ayrılarak Trabzonspor'a gelen Manolas Siopis, eski takım arkadaşı ve vatandaşı Anastasios Bakasetas ile de buluştu. İki Yunan oyuncu bundan sonra Trabzonspor'un başarısı için mücadele verecek.

İKİ TRANSFER DAHA SIRADA

Trabzonspor, Manolas Siopis transferi sonrası 2 oyuncuyu daha renklerine katmayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği liste doğrultusunda bir stoper ve sol bek takıma katılacak.

3 YILLIK ANLAŞMA

Manolas Siopis'in alacağı rakam da açıklandı. KAP'a yapılan bildirime göre yıldız isim ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yunan yıldız her sezon için 700 bin euro kazanacak. Yüzde 10 menajerlik ücreti verilecek.