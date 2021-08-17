Siopis’te geri sayım

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, karşılaşma öncesi İstanbul'da transfer temaslarında bulundu. Alanya'dan Siopis için görüşme yapan Doğan, daha sonra Malatya'ya gitti. Bordo- mavililerin, 27 yaşındaki Yunan ön liberonun bonservis bedelinde önemli oranda indirim aldığı dile getirildi.
Başkan yardımcısıErtuğrulDoğan, karşılaşmaöncesiİstanbul'datransfer temaslarındabulundu.Alanya'danSiopis için görüşmeyapanDoğan, dahasonra Malatya'yagitti. Bordo-mavililerin,27 yaşındakiYunan ön liberonunbonservisbedelindeönemli orandaindirim aldığıdile getirildi.