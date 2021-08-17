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Siopis’te geri sayım

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, karşılaşma öncesi İstanbul'da transfer temaslarında bulundu. Alanya'dan Siopis için görüşme yapan Doğan, daha sonra Malatya'ya gitti. Bordo- mavililerin, 27 yaşındaki Yunan ön liberonun bonservis bedelinde önemli oranda indirim aldığı dile getirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Siopis’te geri sayım
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, karşılaşma öncesi İstanbul'da transfer temaslarında bulundu. Alanya'dan Siopis için görüşme yapan Doğan, daha sonra Malatya'ya gitti. Bordo- mavililerin, 27 yaşındaki Yunan ön liberonun bonservis bedelinde önemli oranda indirim aldığı dile getirildi.
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