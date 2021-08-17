Gol yetmez asist de var

Trabzonspor dün Malatya'yı farklı yenerken ilginç bir durum da yaşandı. Hamsik, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny hem fileleri sarstı hem de asist yaptı. Hamsik Bakasetas'a, Djaniny Nwakaeme'ye, Nwakaeme Gervinho'ya, Gervinho Hamsik'e gol pası verdi. 2010-11'den bu yana ilk kez bir lig maçında aynı takımdan 4 oyuncu hem gol attı hem asist yaptı.
Trabzonspordün Malatya'yı farklı yenerken ilginç bir durum da yaşandı. Hamsik, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny hem fileleri sarstı hem de asist yaptı. Hamsik Bakasetas'a, Djaniny Nwakaeme'ye, Nwakaeme Gervinho'ya, Gervinho Hamsik'e gol pası verdi. 2010-11'den bu yana ilk kez bir lig maçında aynı takımdan 4 oyuncu hem gol attı hem asist yaptı.