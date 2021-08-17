Beyin fırtınası

Trabzonspor'un futbol profesörü Anthony Nwakaeme yeni sezona da hızlı girdi. Nijeryalı oyuncu, Yeni Malatyaspor deplasmanında golü ve asistiyle galibiyete mührünü vurdu. Dakikalar 11'i gösterdiğinde ceza sahası içinde topla buluşan 'Bay Beyin', sert bir vuruşla topu ağlara yollayarak skoru 2-0'a getirdi. 29'da ise Gervinho'yu şık bir ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Fildişili affetmedi ve fark 3'e çıktı.

MALATYA'YI SEVİYOR

Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son altı maçta altı golde pay sahibi olan Anthony Nwakaeme (5 gol + 1 asist), son dört karşılaşmada birer kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı sol kanat böylece 2007-08 sezonundan bu yana bordomavili formayla aynı rakibe karşı üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başaran tek yabancı oyuncu olan Paraguaylı Oscar Cardozo'nun (Mersin İdman Yurdu) unvanına ortak oldu.