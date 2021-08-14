UEFA Konferans Ligi 3'üncü turda 3-3'ün rövanşında Molde'yi 1-1 biten maçta penaltı atışları ile eleyerek adını play-off'a yazdıran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavililerde karşılaşmanın ardından yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini paylaştı. Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda İtalya Serie A'nın güçlü takımı Roma ile karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor.

HARİKA BİR DÖVÜŞTÜ

Trabzonspor, maçın ardından yaptığı paylaşımda Molde FK'nın sosyal medya hesabını etiketleyerek, 'Harika bir dövüştü, her şey için teşekkürler' derken, bir sonraki rakibi Roma için de 'Biz geliyoruz Roma' mesajını gönderdi. Yöneticiler de karşılaşma sonrası Norveç'te hep birlikte sevinç pozu verdi. Bordo- mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Roma'ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.

ÜLKE PUANIMIZ İÇİN ÖNEMLİ

Futbolcular tur sonrası sevinçlerini paylaştı. Berat Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir yolculuğun ilk dönemecini kazasız geçirdik. Zor oldu ancak istediğimizi aldık. Ülke puanımız adına da önemli olan bu gece, destek mesajlarıyla yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.