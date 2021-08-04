Son dakika spor haberleri... Abdullah Avcı Trabzonspor Molde maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 5 Ağustos Perşembe akşamı oynayacakları Molde maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Ormanlarımızın cennet köşelerimizin yanmasının bizi çok üzdüğünü paylaşmamk istiyorum. Orada gvrev yapan itfayiceler kamu görevlilerine ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın resmi olarak start vereceğimiz Avrupa kupalarından önce oynayacağımız oyuncu ve alacağımız sonuçlarla ülkemizin şu an alacağı süreçte bir moral kaynağı olmayı ve Avrupa hedeflerimize ilerlerken bunu lig öncesinde doğru bir şekilde kazanabilmeyi arzu ediyoruz. Ülkeye de moral olmasını arzu ediyoruz. Bir yandan dünyadaki sağlık bir anda ülekimizni yaşaıdğı bir yandan olimpiyatların devam etmesi ve oradaki madalya alanların sporculara başarılar diliyorum.

Şu ana kadar 18 resmi müsabaka son 10 senede 8 senede Avrupa Ligi oynayan geçen sene Şampiyonlar Ligi oynayan ve uzun zamandır bu liglerde ıolan sistemi ve organizasyonu olan bir atkıma karşı oynayacağız. Biz bunu aklımızla, zihnimizle, oyun planımız içerisinde topa sahip olarak, birebire girmeden oynayarak çözmeye çalışacağız. Atak sonuçlandırmak çok önemli. Erken sonuçlandırmak çok önemli. Umarım bunun yarın karşılığını almak için mücadele edeceğiz ve alacağımızı düşünüyorum.

Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Koita, yarın bizimle olmayacak.



Son olarak Ekuban ayrıldı. Hayırlı olsun. Zamanlaması yanlış oldu. Onun suratına da söyledim. Mevkisel olarak çalışmalarımız devam ediyor. Scout ekibimiz bize en iyi şekilde yardımcı oluyor. Bazen fırsat transferleri çıkar, onları bekleyebiliriz.