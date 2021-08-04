Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Koita'nın maç kadrosuna alınmayacağını duyurdu

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. "Ekuban'ın ayrılma zamanlaması yanlış oldu" diyen Avcı, Koita'nın maç kadrosunda olmayacağını da sözlerine ekledi. Avcı Koita ile ilgili de, "Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar.Koita, bizimle olmayacak." dedi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. "Ekuban'ın ayrılma zamanlaması yanlış oldu" diyen Avcı, Koita'nın maç kadrosunda olmayacağını da sözlerine ekledi. Avcı Koita ile ilgili de, "Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar.Koita, bizimle olmayacak."