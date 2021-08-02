Koita yetişiyor

Riva Kampı'nda sakatlanan Fode Koita'nın Molde maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi durumunda Gineli forvetin Norveç ekibine karşı oynayabileceği öğrenildi.
Riva Kampı'nda sakatlanan Fode Koita'nın Molde maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi durumunda Gineli forvetin Norveç ekibine karşı oynayabileceği öğrenildi. 30 yaşındaki yıldız büyük ihtimalle maça kulübede başlayacak. İlk 11'de Djaniny tercih edilecek.