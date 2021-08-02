Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için Ukrayna'ya çıkarma!

Karadeniz devinde birbiri ardına gelen süper transferlerin ardından gözler forvete çevrildi. Andreas Cornelius, Alexander Sörloth gibi güçlü isimlerin peşine düşen bordo-mavililer bu transferler zora girince Artem Dovbyk ismi gündeme girmişti. Potansiyeli sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın listenin ilk basamağına koyduğu 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Trabzonspor, Ukrayna'ya sefere çıkıyor. Hedef Dnipro'nun istediği yüksek bonservis bedelini düşürmek.

SATIŞTAN PAY VERİLECEK

Trabzonspor'da transferden sorumlu yöneticiler bugün Artem Dovbyk için Ukrayna'da olacaklar. Dnipro'nun kapıyı 8 milyon euro'dan açıp 6 milyon euro'a kadar indiği kaydedildi. Bordo-mavililer ise bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeyi planlıyor. Tabii bunun için Dnipro'ya Dovbyk'in olası satışından pay verilecek. Transfer komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dovbyk de bu transfere sıcak bakıyor.

SÖRLOTH GİBİ OLMAK İSTİYOR

Artem Dovbyk'nin Trabzonspor'a gelmek istemesinde Alexander Sörloth'un yaptığı dev sıçramanın rolü çok büyük. Norveçli oyuncu, İngiltere'de Crystal Palace'da forma yüzü göremezken Fırtına'da gol kralı olup, Alman ekibi RB Leipzig'e transfer gerçekleştirmişti. Dovbky de futbolcu parlatma merkezi olan Trabzonspor'da kendini gösterip benzer bir yol haritası çizmek istiyor.

UKRAYNA'NIN EN İYİSİ

Dnipro'nun hocası İgor Jovicevic, oyuncusu Artem Dovbyk'i övdü. Jovicevic "Ukrayna'da böyle bir forvet yok. Dovbyk, Ukrayna'nın en iyi forveti. Avrupa'da bile ondan çok yok. Sürekli ilerlemek istiyor. Artem ciddi bir sakatlık geçirdi, neredeyse bir yılı kaçırdı, ancak ilerleme arzusu var" diye konuştu.