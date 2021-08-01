Haberler Trabzonspor Molde’yi ezberletti

Molde’yi ezberletti

Kurmaylarıyla birlikte Norveçli rakiplerini analiz eden Avcı, dünkü idmanda Molde’nin artılarını-eksilerini anlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Molde’yi ezberletti

Fırtına'da sezonun ilk resmi maçı için geri sayım sürüyor. Bordo-mavililer iznin ardından yeniden antrenmanlara başlarken teknik direktör Abdullah Avcı, kurmaylarıyla birlikte mercek altına aldığı Molde'yi oyuncularına anlattı. Norveç ekibinin lig oynayarak gelmesinin kendileri için dezavantaj olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı rakiplerinin artılarını ve eksilerini öğrencilerine aktardı. Avcı maç taktiğiyle ilgili çalışmalar yaptırırken bordo-mavili futbolculara "Rakip bize göre özellikle fiziksel açıdan daha hazır durumda olacak. Bu yüzden bireysel hatadan kaçınmalıyız. Konsantrasyonunuz 90 dakika boyunca yüksek olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA