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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Abdullah Avcı'dan Emre Mor'a yeşil ışık

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer bombalarını peş peşe patlatan Trabzonspor'da gündem Emre Mor... 24 yaşındaki sağ kanat, “Yeni başlangıç yapabilmek için Trabzonspor’u istiyorum” haberi yolladı. Abdullah Avcı yeşil ışık yaktı, bu transfer birkaç gün içerisinde bitebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Abdullah Avcı'dan Emre Mor'a yeşil ışık

A Milli Takımımız'da gösterdiği performansla genç yaşta büyük beklenti yaratan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi.

Bir dönem G.Saray'da da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat, bir yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Celta Vigo'dan bonservisini bedavaya alacak.

Birkaç gün önce dünyaca ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşan Mor'un, "Para önemli değil. Yeni bir başlangıç için Trabzonspor'a ihtiyacım var" dediği belirtildi. Yönetim, gelen Mor önerisini Abdullah Avcı'ya sordu. Tecrübeli hoca, "Bizi zorlamayacaksa alalım" diyerek yeşil ışık yaktı. Bu transferin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor.

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