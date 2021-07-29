Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

Yeni sezon öncesi yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo- Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi. İspanyol medyası transferin bitme noktasına geldiğini iddia etti.