Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor birçok yıldız ismi kadrosuna katmış, forvet transferi için de girişimlerini sıklaştırmıştı. Bordo-mavililer İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'dan ayrılacağı açıklanan Brezilyalı golcü Willian Jose için devreye girmişti. İspanyol basınında yer alan haberde Fırtına'nın Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

Yeni sezon öncesi yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo- Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi. İspanyol medyası transferin bitme noktasına geldiğini iddia etti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

6 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Takvim'in haberine göre; Real Sociedad, Willian Jose için 8 milyon Euro istiyor. Trabzonspor, bu rakamı 5-6 milyon Euro seviyelerine çekip taksitle ödemeyi talep etti. Bu transfierde favori Trabzon.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

WOLVES'TE KİRALIKTI!

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Ligi ekibi Wolverhampton'da kiralık geçiren Willian Jose'nin kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose için en iyi teklif Fırtına'dan

7 GOL VE 2 ASİST

Sambacı yıldız, geçen sezon 39 maçta 7 gol attı ve 2 asiste imza attı.

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