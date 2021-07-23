Son dakika transfer haberleri: Mert Çetin’den Trabzonspor'a kötü haber!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, stoper takviyesi için milli futbolcu Mert Çetin'i gündemine almıştı. Bonservisi Roma'da bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen bordo-mavililere kötü haber geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'un kiralamak istediği 24 yaşındaki stoper Mert Çetin için İtalyan kulübü Hellas Verona'nın vereceği karar bekleniyordu. Milli oyuncuyu Roma'dan iki yıllığına kiralayan Verona'nın Çetin'in kamp performansından memnun kaldığı belirtildi. Bordo-mavili takım, stoper için farklı isim arayışlarına girdi.