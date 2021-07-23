Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Maicon Trabzonspor'a önerildi!

Trabzonspor bir süredir stoper rotasyonun tecrübesini artırmak için arayışına devam ediyor. Bir süre önce Beşiktaş'ın eski oyuncusu Sidnei, daha sonra Bundesliga'dan düşen Werder Bremen'den Ömer Toprak, son olarak da Fenerbahçe'den Serdar Aziz, bordo-mavililerin gündemine gelmişti. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Menajerler Trabzonspor'a, Suudi Arabistan'daki takımı Al Nassr'la sözleşmesini fesheden Galatasaray'ın eski stoperi Maicon'u önerdi.
Eğer Abdullah Avcı'dan onay çıkarsa bordo-mavililer 32 yaşındaki Brezilyalı stoperle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Maicon, 2017-18 sezonunda Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon euro'ya transfer edilmişti.