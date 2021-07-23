Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Antalyaspor ve Trabzonspor M'Bala Nzola'ya teklif yaptı!

Son dakika transfer haberi: Antalyaspor ve Trabzonspor M'Bala Nzola'ya teklif yaptı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Trabzonspor, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. İki takım, Serie A'da Spezia formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken M'Bala Nzola'nın peşine düştü. İtalyan basınında yer alan haberde, Antalyaspor ve Trabzonspor'un Spezia'ya transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:29 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:29
Son dakika transfer haberi: Antalyaspor ve Trabzonspor M'Bala Nzola'ya teklif yaptı!

İtalya Serie A'da Spezia formasıyla iyi bir sezonu geride bırakan M'Bala Nzola transferin gözdesi oldu. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulan 24 yaşındaki santrfora, Süper Lig'den 2 takımın talip olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Antalyaspor ve Trabzonspor'un, Angolalı golcüyü renklerine bağlamak için Speiza'nın kapısını çaldığı öne sürüldü.

Haberde, iki kulübün İtalyan kulübüne 4-4.5 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

SPEZIA 10 MİLYON EURO İSTİYOR!
Golcü futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Spezia'nın 10 milyon euro'luk bir beklentisi olduğunun altı çizildi ve gelen tekliflerin oldukça düşük kabul edildiği bildirildi.

M'Bala Nzola'nın kulübü Spezia ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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