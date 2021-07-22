Son dakika transfer haberi: Umut Meraş'ın menajerinden Trabzonspor'a mesaj!

Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.





Daha önce oyuncunun menajeri Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak 25 yaşındaki sol bek önce menajerini değiştirdi ardından da hemen bordo- mavililerle yeniden temasa geçti.



