Son dakika transfer haberi: Umut Meraş'ın menajerinden Trabzonspor'a mesaj!

Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
Daha önce oyuncunun menajeri Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak 25 yaşındaki sol bek önce menajerini değiştirdi ardından da hemen bordo- mavililerle yeniden temasa geçti.
1.78 boyundaki futbolcunun menajeri, Trabzonspor yönetimine, "Teklifleriniz geçerliyse masaya oturalım" önerisini sundu. Yönetim kurulu da Abdullah Avcı ile görüştükten sonra yeni görüşme talebini kabul etti. Bu arada oyuncunun bonservisini elinde bulunduran La Havre kulübü de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.