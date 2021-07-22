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Son dakika transfer haberi: Umut Meraş'ın menajerinden Trabzonspor'a mesaj!

Son dakika transfer haberi: Menajerini değiştiren 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş, yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Kulübü La Havre de istediği rakamda bir miktar indirime gitmiş durumda. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Umut Meraş'ın menajerinden Trabzonspor'a mesaj!

Fırtına, İsmail Köybaşı'nın ardından yeni bir sol bek daha alabilir. Menajer değişikliğine giden Umut Meraş da yeniden Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Umut Meraş'ın menajerinden Trabzonspor'a mesaj!

Daha önce oyuncunun menajeri Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak 25 yaşındaki sol bek önce menajerini değiştirdi ardından da hemen bordo- mavililerle yeniden temasa geçti.

Son dakika transfer haberi: Umut Meraş'ın menajerinden Trabzonspor'a mesaj!

1.78 boyundaki futbolcunun menajeri, Trabzonspor yönetimine, "Teklifleriniz geçerliyse masaya oturalım" önerisini sundu. Yönetim kurulu da Abdullah Avcı ile görüştükten sonra yeni görüşme talebini kabul etti. Bu arada oyuncunun bonservisini elinde bulunduran La Havre kulübü de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.

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