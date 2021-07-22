İsmail Köybaşı Trabzonspor'da!

Hücum hattına Gervinho, sağ beke Bruno Peres, orta sahaya Marek Hamsik ve forvete Koita'yı alan Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. Karadeniz devi, sol bek İsmail Köybaşı'yı renklerine bağladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli hakkını sol bekten yana kullanma kararı almasından sonra, uzun zamandır görüşülen 32 yaşındaki futbolcu hemen İstanbul'a davet edildi. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 1.79 boyundaki oyuncunun bugün takımın İstanbul Riva'daki kampına katılacağı belirtildi. Resmi siteden 'Hoşgeldin Köybaşı' paylaşımı yapıldı.

"BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Bordo-mavili takımın yeni transferi İsmail Köybaşı ile yapılan görüşmelerin detaylarına da gazeteniz FOTOMAÇ ulaştı. Rakamsal konular da dahil olmak üzere kulübün önerilerini hemen kabul eden tecrübeli savunma futbolcusunun "Trabzonspor'da top oynamak heyecan verici. Bordo-mavili forma ile yeniden adımdan söz ettireceğime inanıyorum. Ayrıca milli formayı da tekrar alma şansım olacaktır. Bunun için gerçekten çok istekliyim ve bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Elime gelen bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

AVCI DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı sol bek adayları gündemdeyken İsmail Köybaşı ile görüşmüştü. Zaman içinde en ciddi aday olarak öne çıkan 32 yaşındaki futbolcuda karar kılındı.

HER YIL İÇİN 6 MİLYON TL ALACAK

Karadeniz devi, İsmail Köybaşı'ya ödenecek rakamları da KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sol bek ilk iki sezon 5'er milyon TL garanti ücret ve her bir sezon için 1'er milyon TL imza parası alacak. Opsiyon hakkı kullanılırsa 5.5 milyon TL verilecek. Ayrıca futbolcunun merajerine de 350 bin TL ödenecek.

İKİ DEV TAKIMDA OYNADI

Gaziantep'te başladığı kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve LaLiga ekibi Granada'da top koşturan Köybaşı geçen sezon Çaykur Rize formasıyla 20 maçta görev yaptı, 3 gol attı, 2 de asist üretti.



10 NUMARA BEK: İSMAİL

İskenderun'un altyapısında yetişti, Gaziantepspor'un PAF takımında başlayan çıkışını, 18 yaşında A takıma yükselerek geliştirdi. Önceleri 10 numara oynayan İsmail, İskenderunlu ağabeyi Selçuk İnan'ın yönlendirmesiyle sol bekte karar kıldı. Bu değişiklik sayesinde Süper Lig'in başarılı savunmacıları arasına girdi.



HÜCUMA İYİ ÇIKAR, TERS TOP ATARIM

İsmail Köybaşı, özellikleri hakkında şunları söylemişti: "Hücuma iyi çıkıyorum. Pas yapma ve ters top atabilme yüzdem oldukça yüksek. Top kaybetmemeye çok özen gösteriyorum. Eğer siz de iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız hem ofansif hem de defansif anlamda bütün görevlerinizi eksiksiz yerine getirmelisiniz."