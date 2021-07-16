Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Ömer Toprak hamlesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Werder Bremen'de forma giyen Ömer Toprak'la temasa geçtiği iddia edildi. 31 yaşındaki milli stoperin, Werder Bremen'in 2. lige düşmesi nedeniyle bordo-mavililere gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. (TS spor haberi)
Geniş ve alternatifli bir kadroyla sezona başlamayı planlayan Trabzonspor için gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Bordo-mavililerin Werder Bremen ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoperle temaslara başladığı iddia edildi. 2. Lig'e düşmesinin ardından Alman ekibiyle yollarını ayırmayı planlayan tecrübeli savunmacınında da Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Kariyerinde Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund formaları giyen Ömer Toprak, 27 kez de A Milli Takım kadrosunda yer aldı.