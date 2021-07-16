Haberler Trabzonspor ‘Rekabete hazırım’

‘Rekabete hazırım’

Ümraniye'yi 5-3 yendikleri hazırlık maçında attığı gol ve futboluyla tam puan alan Fode Koita, kısa ve net konuştu: "Lige kadar hocamızın, takım arkadaşlarımın, çalışanların ve herkesin yardımıyla beraber maksimuma ulaşmaya çalışacağım. Hücumda forma için rekabetin olması takım adına önemli. Tecrübeli bir hocamız ve düzgün bir rekabet ortamıyla her şey güzel olacak."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
‘Rekabete hazırım’
Ümraniye'yi 5-3 yendikleri hazırlık maçında attığı gol ve futboluyla tam puan alan Fode Koita, kısa ve net konuştu: "Lige kadar hocamızın, takım arkadaşlarımın, çalışanların ve herkesin yardımıyla beraber maksimuma ulaşmaya çalışacağım. Hücumda forma için rekabetin olması takım adına önemli. Tecrübeli bir hocamız ve düzgün bir rekabet ortamıyla her şey güzel olacak."
SON DAKİKA