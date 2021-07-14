Trabzonspor Ümraniyespor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, özel maçta TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaşıyor. Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, prova niteliği taşıyan maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi CANLI olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

Trabzonspor'un yedekleri: Arda, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Koita, Murat Cem

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı saat 18.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.