Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Inter'in sol beki Dalbert'i gündemine aldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota sol beke çevrildi. Daha önce İtalya Ligi'nden Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan bordo-mavililerin, Çizme'den bir transfer daha yapacağı iddia edildi.

İtalyanların önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Inter'in Brezilyalı futbolcusu Dalbert'i gündemine aldı.

RAKİP CSKA MOSKOVA!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fransa Ligi takımlarından Rennes'de forma giyen ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak isteyen Trabzonspor, bu transferde Rus devi CSKA Moskova ile yarışıyor.

FRANSA LİGİ'NDE YILDIZI PARLADI

Daha önce Serie A'dan Gervinho ve Bruno Peres'in yanı sıra uzun yıllar İtalya'da top koşturan Marek Hamsik'i transfer eden Trabzonspor'un Inter'de kadroda düşünülmeyen oyuncu için temaslara başladığı belirtildi. Brezilyalı oyuncu Inter'e 2017'de Fransa'nın Nice takımından 21 milyon euro'ya transfer edilmişti.