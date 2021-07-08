Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Mert Günok beklemede

Bordo-Mavılılerde gözler gelecek oyuncularda olduğu kadar gideceklere de çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde durumu en çok merak edilen isim Uğurcan Çakır. Yönetim, "EURO 2020'de piyasası yükselebilir" düşüncesiyle 25 yaşındaki eldiven için gelen ön teklifleri reddetmişti. Kupada 8 gol yemesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan için daha güçlü öneriler bekleniyor. Bordo-mavili idareciler, başarılı eldiven ile yollarını ayırırsa Başakşehir'den Mert Günok'u renklerine bağlayacak. 32 yaşındaki eldiven de haber bekliyor.