Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Mert Günok beklemede

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Mert Günok beklemede

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Uğurcan Çakır’a gelecek teklifleri bekliyor. Satılması halinde Başakşehir’den Mert Günok alınacak. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin detayları... (Son dakika TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Mert Günok beklemede

Bordo-Mavılılerde gözler gelecek oyuncularda olduğu kadar gideceklere de çevrilmiş durumda. Karadeniz temsilcisinde durumu en çok merak edilen isim Uğurcan Çakır. Yönetim, "EURO 2020'de piyasası yükselebilir" düşüncesiyle 25 yaşındaki eldiven için gelen ön teklifleri reddetmişti. Kupada 8 gol yemesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan için daha güçlü öneriler bekleniyor. Bordo-mavili idareciler, başarılı eldiven ile yollarını ayırırsa Başakşehir'den Mert Günok'u renklerine bağlayacak. 32 yaşındaki eldiven de haber bekliyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Mert Günok beklemede

VİRTÜÖZ GİBİ

Abdullah Avcı'nın gözdelerinden Mert Günok, modern bir kalecide olması gereken tüm özelliklere sahip. Usta hocayı en çok etkileyen de raket gibi kullandığı sağ ayağı. Abdullah Avcı'nın pas oyununa birebir uyuyor. Başarılı çalıştırıcı bu sebeple Uğurcan Çakır ile yolların ayrılması halinde yönetime başka bir kalecinin adını vermedi.

SON DAKİKA