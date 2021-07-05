Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da umutlandıran istatistik! Abdullah Avcı...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son 5 sezonda görev yaptığı takımlarda elde ettiği puan ortalaması, bordomavilileri yeni sezon öncesi şampiyonluk için umutlandırıyor.

Avcı, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle çıktığı 32 maçta 2.03 puan ortalaması elde etti. Avcı, 18 maça çıktığı Beşiktaş ile 1.67, 2018-2019'da Başakşehir ile 1.97 ile ligi 2. sırada tamamladı.

İSTATİSTİKLER HEYCEAN VERİYOR

Abdullah Avcı, 2017-2018 sezonunda ise 2.12 ile 3. sırada tamamladı. Takvim'in derlediği hagere göre; 2016-2017 sezonunda ise 2.15 puan ortalaması ile ligi 2. sırada bitirdi. 2020-2021 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise 2.08 maç başı puan ortalaması elde etmişti.