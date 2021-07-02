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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Temmuz'a ilişkin video yayınladı. Bordo mavili kulübün paylaşımı İngilizce olurken, "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, bunu düzenleyenler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol istiyoruz! Adalet istiyoruz!" denildi. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 21:08 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 21:27
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Temmuz'a ilişkin video yayınlarken, İngilizce açıklama yayınladı.

Bordo mavililerin yaptığı paylaşımdaki açıklaması şu şekilde;

"FUTBOL DÜNYASINA!

Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, bunu düzenleyenler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol istiyoruz! Adalet istiyoruz!"

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