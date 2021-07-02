Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Temmuz'a ilişkin video yayınlarken, İngilizce açıklama yayınladı.

Bordo mavililerin yaptığı paylaşımdaki açıklaması şu şekilde;

"FUTBOL DÜNYASINA!

Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, bunu düzenleyenler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol istiyoruz! Adalet istiyoruz!"

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