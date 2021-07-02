Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Temmuz'a ilişkin video yayınlarken, İngilizce açıklama yayınladı.
Bordo mavililerin yaptığı paylaşımdaki açıklaması şu şekilde;
"FUTBOL DÜNYASINA!
Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, bunu düzenleyenler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol istiyoruz! Adalet istiyoruz!"
İŞTE O PAYLAŞIM
TO THE WORLD OF FOOTBALL!— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2021
In Turkey, 3.650 days ago, the world's biggest match-fixing scandal took place against Trabzonspor! It was covered up, Match-fixers were rewarded! Trabzonspor have been victimized! We want clean Football! We want Justice!#ITISALWAYS2011 @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/FxBoB1b77c