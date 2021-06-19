Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Mert Günok gelecek! Abdullah Avcı devrede

Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor. Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan'ın yerine, teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi.

BAŞAKŞEHİR'DE MUTSUZ Başakşehir'de mutsuz olan Mert Günok , eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor.