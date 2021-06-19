Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Mert Günok gelecek! Abdullah Avcı devrede

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse gelecek! devrede

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, sırasıyla , , ve 'yı kadrosuna kattı. Sergilediği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır'ı ise istenilen bonservis bedeli ödenmesi halinde satmayı planlayan bordo-mavililer, başarılı kalecinin alternatifini 'de buldu. Trabzonspor'un, 'in kalecisi 'u kadrosuna katmak istediği ve transferde teknik direktör 'nın bizzat devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Mert Günok gelecek! Abdullah Avcı devrede

Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor. Inter, , , , gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan'ın yerine, teknik direktör mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Mert Günok gelecek! Abdullah Avcı devrede

BAŞAKŞEHİR'DE MUTSUZ

'de mutsuz olan , eski hocası ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Mert Günok gelecek! Abdullah Avcı devrede

116 MAÇA ÇIKTI

Turuncu-lacivertlilerle 118 maça çıkan , A Milli Takım'ımızın formasını da 22 kez terletti. 1989 doğumlu olan tecrübeli eldivenin boyu 1.96. 'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, turuncu-lacivertlilerden transferde kolaylık istiyor. Mert artık Uğurcan Çakır'ın durumunun netleşmesini bekliyor.

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