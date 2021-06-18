Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un planları alt üst oldu

TFF'nin Süper Lig kulüpleri için 2021-22 sezonuna yönelik 8+6 yabancı kuralını onaylamasının ardından Trabzonspor'da yönetim transfer politikasında değişikliğe gidecek. Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Flavio, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Diabate, Gervinho, Ekuban, Djaniny ve Koita transferi ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 13'e ulaşan bordo-mavililerin, mevcut şartlara göre bir yabancı daha transfer etme hakkı bulunuyor.

4 MEVKİYE TAKVİYE

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor; Peres, Gervinho, Hamsik ve Koita'nın ardından forvet, sol bek, stoper, sağ kanat mevkilerini de güçlendirmek istiyor ancak bir yabancı transfer hakkı kaldığı için önünde iki yol bulunuyor. Karadeniz ekibi ya mevcut kadrodan bazı yabancı isimler ile yollarını ayıracak ya da zorunlu olarak yerli piyasasına yönelecek.

3 OYUNCU GİDEBİLİR

Yabancı kuralı sonrası bordo-mavililerde takımda düşünülmeyen Diabate ile Ekuban ve Djaniny gidebilir. Ekuban ve Djaniny'ye makul bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların transferine de izin verilecek.

TEK YABANCI FUTBOLCU KONTENJANI FORVET İÇİN

Yabancı transferi için tek hamle şansı bulunan Trabzonspor'un bu kontenjanı forvet hattı için kullanacağı belirtildi. Kadrodaki yabancılarla yollarını ayıramaması durumunda bordo-mavililerin yabancı hakkını forvet hattında kaliteli bir isim için kullanmayı planladığı öğrenildi.