Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Miguel Trauco hamlesi!

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi dünyaca ünlü isimleri katmıştı. Bordo-mavililerin ilgilendiği son isim ortaya çıktı.

Peru basınından Elfutbolero'da yer alan habere göre Trabzonspor, Saint-Etienne'le yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki sol bek Miguel Trauco'yu istiyor.

MIGUEL TRAUCO KİMDİR?

25 Ağustos 1992 yılında Peru'da dünyaya gelen Miguel Trauco, kariyerine Virgen Chapi takımının altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Bolognesi, Union Tarapato, Flamengo ve Saint-Etienne formaları giyen Perulu sol bek, 1.75 cm boyunda. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan tecrübeli isim geride bıraktığımız sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı. Trauco'nun Saint-Etienne ile olan sözleşmesi 2022'de bitiyor.