Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Miguel Trauco hamlesi!

Son dakika transfer haberi: 'dan hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , kadrosuna önemli isimleri katmıştı. Bordo-mavililerin son olarak gündemine sol bek 'yu aldığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:10
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Miguel Trauco hamlesi!

'i 4. sırada tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen , kadrosuna , ve gibi dünyaca ünlü isimleri katmıştı. Bordo-mavililerin ilgilendiği son isim ortaya çıktı.

basınından Elfutbolero'da yer alan habere göre Trabzonspor, Saint-Etienne'le yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki sol bek 'yu istiyor.

MIGUEL TRAUCO KİMDİR?

25 Ağustos 1992 yılında Peru'da dünyaya gelen Miguel Trauco, kariyerine takımının altyapısında başladı. Ardından sırasıyla , , ve Saint-Etienne formaları giyen sol bek, 1.75 cm boyunda. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan tecrübeli isim geride bıraktığımız sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı. Trauco'nun Saint-Etienne ile olan sözleşmesi 2022'de bitiyor.

SON DAKİKA