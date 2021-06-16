Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Sydney van Hooijdonk listede

Son dakika transfer haberi: 'dan sürpriz hamle! listede

Son dakika transfer haberleri... Transferin en hareketli takımlarından Trabzonspor, önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililerle ilgili son iddia dikkat çekici. Trabzonspor'un daha önce 'de forma giyen 'un oğlu ile ilgilendiği öne sürüldü. ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:43
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Sydney van Hooijdonk listede

Kadrosuna , ve gibi önemli isimleri katan , transferde durmuyor. Bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

61Saat'te yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için 'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Habere göre Trabzonspor, 'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan 'a teklif yaptı.

'nin eski oyuncusu 'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise . İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'ya göre Udinese, için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.

SON DAKİKA