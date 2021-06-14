Trabzonspor'da Edgar Ie kalacak

Saint Etienne, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Edgar İe’ye teklif getirdi. Caleb Ekuban’dan sonra tecrübeli savunma oyuncusuna da kanca attılar. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yıl da Vitor Hugo-Edgar İe ikilisini birlikte kullanmayı planladığı için yönetime “Kesinlikle takımda tutalım” şeklinde rapor sundu.
Saint Etienne, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Edgar İe'ye teklif getirdi. Caleb Ekuban'dan sonra tecrübeli savunma oyuncusuna da kanca attılar. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yıl da Vitor Hugo-Edgar İe ikilisini birlikte kullanmayı planladığı için yönetime "Kesinlikle takımda tutalım" şeklinde rapor sundu.