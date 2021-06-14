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Trabzonspor'da Edgar Ie kalacak

Saint Etienne, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Edgar İe’ye teklif getirdi. ’dan sonra tecrübeli savunma oyuncusuna da kanca attılar. Ancak teknik direktör gelecek yıl da Vitor Hugo-Edgar İe ikilisini birlikte kullanmayı planladığı için yönetime “Kesinlikle takımda tutalım” şeklinde rapor sundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Edgar Ie kalacak
Saint Etienne, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Edgar İe'ye teklif getirdi. 'dan sonra tecrübeli savunma oyuncusuna da kanca attılar. Ancak teknik direktör gelecek yıl da Vitor Hugo-Edgar İe ikilisini birlikte kullanmayı planladığı için yönetime "Kesinlikle takımda tutalım" şeklinde rapor sundu.
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