Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri: Önceliğim milli takım

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi Almanya kampında konuştu. Kaleciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan 25 yaşındaki eldiven, "Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim " diye konuştu. Adı birçok Avrupa kulübü ile anılan Çakır, şu anda sadece Milli Takım'a odaklandığını vurgulayarak, "Transfer konusu şu anda kafamda yok. Sadece Milli Takım'ın başarısına odaklıyım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil etme hayalim de" dedi.