Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri: Önceliğim milli takım

'dan transfer sözleri: Önceliğim

: Şu anda transferi düşünmek istemiyorum. ’a odaklandım ama tabii ’da forma giymek gibi bir hayalim de var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri: Önceliğim milli takım

'un kalecisi , öncesi kampında konuştu. Kaleciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan 25 yaşındaki eldiven, "Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim " diye konuştu. Adı birçok kulübü ile anılan Çakır, şu anda sadece 'a odaklandığını vurgulayarak, "Transfer konusu şu anda kafamda yok. Sadece Milli Takım'ın başarısına odaklıyım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil etme hayalim de" dedi.

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