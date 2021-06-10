Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da imza sırası Koita'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberleri: 'da imza sırası Koita'da! İşte sözleşme detayları

Transferde , ve ’i renklerine bağlayarak ezeli rakiplerine gözdağı veren , ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek Koita’ya da üç yıllık imza attıracak. Başarılı futbolcu, 'nın verdiği program çerçevesinde çalışmalarını tatilde de sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da imza sırası Koita'da! İşte sözleşme detayları

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Bruno , ve 'e imza attırarak şov yapan 'da sıra Koita'ya geldi. 'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fırtına'nın listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da imza sırası Koita'da! İşte sözleşme detayları

Karadeniz devi, Koita'ya imza attırmak için 30 Haziran'ı bekliyor. 'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da imza sırası Koita'da! İşte sözleşme detayları

'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giyen 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda bordo- mavililer için ter dökecek. Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için anlaşmasının bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Koita geçtiğimiz sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da imza sırası Koita'da! İşte sözleşme detayları

4. YABANCI OLACAK
Ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren 30 yaşındaki Gineli yıldız, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 4. yabancı oyuncu olacak.

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