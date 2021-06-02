Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sörloth ve Marek Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Tecrübeli hoca, özellikle Norveçli forvetin alınması için gerekli girişimlerde bulunuyor.
Bordo-mavili takımda bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bilgilendirdi. Avcı'nın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Eğer ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.
33
Karadeniz devi ile 49 maça çıkan ve fileleri 33 kez sarsan Sörloth, müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leipzig formasını 36 kez giydi ve sadece 6 kez fileleri sarsabildi.