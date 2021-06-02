Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sörloth ve Marek Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Tecrübeli hoca, özellikle Norveçli forvetin alınması için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Bordo-mavili takımda bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bilgilendirdi. Avcı'nın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Eğer ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.