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Son dakika transfer haberi: 'da her şey Sörloth için! 'dan büyük fedakarlık

'da son dakika transfer haberi... mavililer, eski golcüleri 'u yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Öte yandan Teknik direktör , Başkan Ağaoğlu ile görüşerek, “Sörloth’u alırsak ekonomik nedenlerden dolayı sağ kanat talebimden vazgeçebilirim” dedi. İşte detaylar... | Ts transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

Karadeniz devinin teknik direktörü , "Sörloth ve Marek Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Tecrübeli hoca, özellikle Norveçli forvetin alınması için gerekli girişimlerde bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

-mavili takımda bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, teknik direktör 'yı da bilgilendirdi. Avcı'nın bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu öğrenmesi üzerine, "Eğer ekonomik olarak bizi zorlayacaksa Sörloth'un gelmesi durumunda sağ kanat transferinden vazgeçmeye de hazırım" dediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

33
Karadeniz devi ile 49 maça çıkan ve fileleri 33 kez sarsan Sörloth, müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leipzig formasını 36 kez giydi ve sadece 6 kez fileleri sarsabildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU
Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle 'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da her şey Sörloth için! Abdullah Avcı'dan büyük fedakarlık

Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran -mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25'te kaldı.

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