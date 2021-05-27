Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Alexander Sörloth ve Edin Visca itirafı! "O kulüplere önerdiler"

'SÖRLOTH GELİRKEN DE GİDERKEN DE HATALI OLDUM'
Flaş ve bomba transfer konusunda sadece Trabzonspor için demiyorum herkes için geçerli, gelen oyuncunun verimli olması önemli. Sörloth geldiği zaman burada Cuma günüydü hiç unutmuyorum, Sörloth'la alakalı olarak kendisi bana gösterdi, Trabzonspor'a gelmemesi konusunda sosyal medya hesabına çok ciddi bir yüklenme vardı. Ben mübalağa etmiyorum, hayatımın en sıkıntılı 1 haftasını geçirdim. Ciddi şekilde tenkit edildim, ciddi şekilde eleştirildim. Hakarete varan eleştiriler aldım. Getirirken hatalı olduk, 21 milyon euroya gönderirken yine hatalı olduk. Burada bazı şeylere yanlış pencereden bakıyoruz. Türk futbolu adına konuşuyorum bomba transferin yüzde 90'ı sizin elinizde patlar. Finansal olarak patlar. Performans vermeyen katkıda bulunmayan gönderdiğimiz hiçbir oyuncuya tazminat vermedik. Performansından emin olamadığımız, uyum sıkıntısı yaşama riskini gördüğümüz hiçbir oyuncuyu kadroya direkt olarak katmadık.
'HEDEFE TAŞIYACAK OYUNCULAR İSTİYORUZ'
Bomba transfer diye bir şey yok. Bugün hocaya da sorsanız hoca da gülerek cevap verir. Hocanın kafasında bir sistem var, şampiyonluk hedefi var, hoca aynı zamanda kulübün maddi imkanlarını biliyor bu imkanlar doğrultusunda bizi hedefe taşıyacak oyuncular istiyor. Buna ister yıldız diyelim, ister bomba diyelim, ister füze diyelim ne derseniz diyelim. Bu kavramlar popülarite açısından baktığımızda kısa sürede yöneticilere çok güzel iltifatlar getiriyor. Bu örnekleri yaşamış kulüplerimiz de var geçtiğimiz sezona baktığımız zaman. Belki onların parası vardır. Bedelini para olarak ödüyorlar. Bizim böyle bir paramız yok, kimse kusura bakmasın. Ben gidip de çoluğunun çocuğunun rızkından kısıp forma alan Trabzonspor kulübünün taraftarının parasını ben bu şekilde harcayamam. Hocamızın da böyle bir beklentisi yok. Kulübün de böyle bir felsefesi yok. Bomba transfer mi ? Premier Lig'den 1 gol 1 asistle alırız, 33 gol 11 asistle 21 milyon Euro'ya satarız. Bizim işimiz bu.
'BAKASETAS VE BERAT'TAN BEKLENTİM FAZLA'
Rahmetli Özkan Sümer'in bir lafı vardı. Taraftarın biri sordu yıldız transfer yok mu ? Bak şimdi güneş batacak, battıktan sonra kafanı kaldır yıldızı orada görürsün dedi. En güzeli aldığınız oyuncuyu parlatıp yıldız yapmanız. Marifet budur. El alemin yıldızına ödeyecek param yok, kulübümün de yok, ülkemin de yok. Bu yıldızlar da genelde 35 yaşını geçmiş oluyor yani sönmüş yıldız. Ben devre arasında çok bonservis bedeli ödedim. Hem Bakasetas'a hem Berat'a. İkisinden de beklentim çok fazla. İkisine 5 verdim ama ben onu 10 veya 15 olarak geri alırım. Bunu bir kenara yazsınlar. İnşallah sakatlık vermezse. Ancak Türkiye'de Süper lig kulüplerine verdim bu parayı ve Türk futbol ekonomisinde kaldı bu para. O 15'i de dışarıdan alıp içeriye getireceğim inşallah. Ancak bu şekilde tuğlaları üst üste koyup binayı inşa edebilirsiniz. Taraftarlardan benim ricam bu felsefeye sahip çıkmaları. O başarı bir gün emin olsunlar gelecek ve sürdürülebilir bir başarı olacak.