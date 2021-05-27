Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Alexander Sörloth ve Edin Visca itirafı! "O kulüplere önerdiler"

'SÖRLOTH KARARINI LEİPZİG VERECEK' Sörloth'u herkes istiyor. Türkiye'de hangi takım taraftarı Sörloth'u takımında görmek istemez. Biraz realist olarak değerlendirmemiz lazım. Birincisi, bir hoca değişikliği oldu. Hoca ile Sörloth'un bir uyumsuzluğu olduğu gerçek. Sörloth hiçbir zaman yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu değil. Onu çok iyi tanıyorum. Kendisi de bana zaman zaman ifade ediyor. Beni iyi tanıyorsun, benim tek isteğim oynamak ve gol atmak diyor. Nagelsmann'ın sistemi Sörloth'a hiç uymayan bir sistem. Yeni gelen hoca onun hakkında ne düşünecek, sistemine uygun mu değil mi. Yeni gelen hoca bu kararı verdikten sonra, Leipzig karar verecek. Netice olarak dönüp baktığınızda 21 milyon Euro bonservis verip, 3.750 milyon net maaş ödedikleri bir oyuncu. Onların vereceği bir karar ver ve bugün yarın deklare edilecek bir karar değil. O karardan sonra bazı şeyleri çok net konuşabiliriz.

'SÖRLOTH İLE SÜREKLİ İLETİŞİMDEYİZ' Alexander Sörloth buradan gittiğinden beri biz hiçbir şekilde Trabzonspor Kulübü olarak iletişimi kesmedik. Sadece Sörloth değil Yusuf'la da kesmedik. İnsanlar bazı şeylere günlük bakıyor. Yusuf sadece Lille'in futbolcusu değil benim de futbolcum. Bir sonraki satışında yüzde 20 pay alacağım bir oyuncu. Onun performansını, psikolojisini her daim takip etmek ve her türlü desteği kulüp olarak vermek zorundayız. Sörloth ile de gittiğinden beri ilgilendik. Yapısını da çok iyi bildiğim için sürekli kendisine moral verdim. Farklı bir lige ve sisteme gittin, moralini bozma, sen Avrupa'nın hala en iyi 5 forvetinden birisin, bir gün bu ibre dönecek diyerek hep destek olduk ve irtibatı hiçbir zaman kaybetmedik. Haftada 2-3 defa konuştuğumuz bile oldu. Hatta Norveç maçından önce sakın gol atma bak Çakır'a, o senin eski takım arkadaşın dedim. Güldü tabii. Az daha kale direğini de söküyordu bu arada o da ona hiç yakışmadı. ( Gülerek)