Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi!

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği Bruno Peres ve Gervinho ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezonda Fırtına için ter dökecek olan Bruno Peres sağ bek bölgesinde görev yaparken, Gervinho santrfor mevkisinde oynuyor.

Peres son olarak Roma'da görev yaparken Gervinho Parma forması giydi.

GERVINHO'YA 2 YIL İÇİN 4.3 MİLYON EURO

Trabzonspor 2 yıllık sözleşme imzaladığı Gervinho'ya her bir sezon için 1.5 milyon euro garanti ücret ve yine her bir sezon için de 650 bin euro imza parası ödeneceğini KAP'a bildirdi.

PERES'E 3 YIL İÇİN 5.1 MİLYON EURO!

3 yıllık sözleşme imzalanan Bruno Peres ise her bir sezon için 1.2 milyon euro garanti ücret kazanacak. Yıldız futbolcuya imza parası olarak da yine her bir sezon için 500 bin euro ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle;