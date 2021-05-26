Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer haberleri | ve 'yu KAP'a bildirdi!

'i 4. sırada tamamlayan , transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, 'a getirdiği ve ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüp, yeni sezonda için ter dökecek olan Bruno Peres ile Gervinho'nun toplam maliyetlerini de açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:33 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:46
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi!

'i 4. sırada tamamlayan , transfere hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde 'a getirdiği ve ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezonda için ter dökecek olan Bruno Peres bölgesinde görev yaparken, Gervinho mevkisinde oynuyor.

Peres son olarak 'da görev yaparken Gervinho forması giydi.

GERVINHO'YA 2 YIL İÇİN 4.3 MİLYON EURO

Trabzonspor 2 yıllık sözleşme imzaladığı Gervinho'ya her bir sezon için 1.5 milyon euro garanti ücret ve yine her bir sezon için de 650 bin euro imza parası ödeneceğini KAP'a bildirdi.

PERES'E 3 YIL İÇİN 5.1 MİLYON EURO!

3 yıllık sözleşme imzalanan Bruno Peres ise her bir sezon için 1.2 milyon euro garanti ücret kazanacak. Yıldız futbolcuya imza parası olarak da yine her bir sezon için 500 bin euro ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle;

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