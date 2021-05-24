Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Haitam Aleesami'nin peşinde! Solu raket gibi

Marlon'un ayrılması sonrasında Karadeniz temsilcisinin yeni sol beki merak ediliyor. Le Havre takımından Umut Meraş'ı isteyen Trabzonspor yüksek bonservis sebebiyle bu transferde ilerleme kaydedememişti. Fransa'da küme düşen Nimes'in sol beki Birger Meling de gündemde. Görüşmeler sürüyor. Bordomavililerin gündemine giren son ismin Haitam Aleesami oldu kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu daha önce de Trabzonspor'un radarına girmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Rostov ile kontratı biten Fas asıllı Norveçli için Fırtına'nın nabız yokladığı belirtildi. Haitam bu sezon ligde 14 karşılaşmada boy gösterdi.

SOLU RAKET GİBİ

Haitam Aleesami sol ayağını çok iyi kullanıyor. Sol bek pozisyonu haricinde stoper ve sol önde de oynayabiliyor. Bu çok yönlülüğü ile Trabzonspor'un radarına takılmış durumda.