Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Haitam Aleesami'nin peşinde! Solu raket gibi

Son dakika transfer haberleri: 'nin peşinde! Solu raket gibi

'un, ile sözleşmesi biten Norveçli 'yi istediği iddia edildi. Başarılı futbolcu, 3 farklı pozisyonda görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Haitam Aleesami'nin peşinde! Solu raket gibi

Marlon'un ayrılması sonrasında temsilcisinin yeni sol beki merak ediliyor. takımından Umut Meraş'ı isteyen yüksek bonservis sebebiyle bu transferde ilerleme kaydedememişti. 'da küme düşen Nimes'in sol beki de gündemde. Görüşmeler sürüyor. Bordomavililerin gündemine giren son ismin oldu kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu daha önce de Trabzonspor'un radarına girmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. ile kontratı biten asıllı Norveçli için 'nın nabız yokladığı belirtildi. Haitam bu sezon ligde 14 karşılaşmada boy gösterdi.

SOLU RAKET GİBİ
Haitam Aleesami sol ayağını çok iyi kullanıyor. pozisyonu haricinde ve sol önde de oynayabiliyor. Bu çok yönlülüğü ile Trabzonspor'un radarına takılmış durumda.

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