Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı Nwakaeme ile özel görüştü! İşte alınan karar

Son dakika spor haberleri: Abdullah Nwakaeme ile özel görüştü! İşte alınan karar

'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen 'da teknik direktör Abdullah mesaisini sürdürüyor. Transfer görüşmelerinde önemli rol oynayan Avcı, mevcut oyuncularla sıkı irtibatını koruyor. Deneyimli çalıştırıcı, takımın yıldız futbolcularından ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:11
Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı Nwakaeme ile özel görüştü! İşte alınan karar

'un yıldız futbolcusu , teknik direktör Abdullah 'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rolü bulunan 31 yaşındaki yıldız, önümüzdeki sezon Trabzonspor'daki 4. yılına girecek.

AVCI ÖZEL GÖRÜŞTÜ!
Sezon bitiminde Nwakaeme ile özel bir görüşme gerçekleştiren Avcı, öğrencisine gelecek döneme dair oyun planlarını anlatırken; kendisine duyduğu güveni de net şekilde ifade etti.

UĞURCAN AYRILIRSA KAPTAN OLACAK!
Bordo-mavililerde transferin gözdesi konumunda bulunan ve 'dan birçok talipleri olan 'ın ayrılması durumunda Nwakaeme kaptanlık pazubendinin yeni sahibi olacak.

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