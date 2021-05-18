Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri: 'dan 'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Teknik direktör 'nın raporuna göre transfer operasyonu için düğmeye basan 'da öncelik santrfor mevkisine verildi. Fildişili golcü ile her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililerin durmaya niyeti yok. , 'nin transfer gündemindeki yıldız için kulübüne teklifini sundu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesi ve yapılan teklifin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 12:08
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Santrfor takviyesi için kolları sıvayan 'da bu mevki için farklı bir golcünün adı ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

'yu imzaya bekleyen bordo-mavililerde, teknik direktör 'nın gönlündeki diğer forvetin Michy Batshuayi olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı, bonservisi Chelsea'da olan ve bu sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçiren Michy Batshuayi'yi çok istiyor. Hatta yönetime bu konuda bir hayli baskı yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!
, bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Belçikalı oyuncu tıpkı Sörloth gibi iyi bi sezon geçirirse, 3-1 yıllık sözleşme yapılacak. Kendisine de 'daki en yüksek maaş olan 1 milyon 750 bin Euro verilecek" iddiasında bulunuldu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Yıldız futbolcu, golcü arayışında olan 'nin de uzun süredir transfer gündeminde bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Bu sezon Crystal Palace'ta toplam 20 maça çıkan 27 yaşındaki forvet Michy Batshuayi 2 gol attı 2 de asit yaptı. Tecrübeli oyuncu Belçika Milli Takımı'nda da 33 kez oynadı, 22 kez ağları havalandırdı.

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