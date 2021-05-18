Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Santrfor takviyesi için kolları sıvayan Trabzonspor 'da bu mevki için farklı bir golcünün adı ortaya atıldı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı, bonservisi Chelsea'da olan ve bu sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçiren Michy Batshuayi'yi çok istiyor. Hatta yönetime bu konuda bir hayli baskı yapıyor.