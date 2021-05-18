Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye golcü çalımı! Teklif ortaya çıktı

Santrfor takviyesi için kolları sıvayan Trabzonspor'da bu mevki için farklı bir golcünün adı ortaya atıldı.
Santrfor takviyesi için kolları sıvayan Trabzonspor'da bu mevki için farklı bir golcünün adı ortaya atıldı.
Gervinho'yu imzaya bekleyen bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki diğer forvetin Michy Batshuayi olduğu ifade edildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı, bonservisi Chelsea'da olan ve bu sezonu kiralık olarak Crystal Palace'ta geçiren Michy Batshuayi'yi çok istiyor. Hatta yönetime bu konuda bir hayli baskı yapıyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI!
Trabzonspor, bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.
Belçikalı oyuncu tıpkı Sörloth gibi iyi bi sezon geçirirse, 3-1 yıllık sözleşme yapılacak. Kendisine de Trabzonspor'daki en yüksek maaş olan 1 milyon 750 bin Euro verilecek" iddiasında bulunuldu.
Yıldız futbolcu, golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin de uzun süredir transfer gündeminde bulunuyor.
Bu sezon Crystal Palace'ta toplam 20 maça çıkan 27 yaşındaki forvet Michy Batshuayi 2 gol attı 2 de asit yaptı. Tecrübeli oyuncu Belçika Milli Takımı'nda da 33 kez oynadı, 22 kez ağları havalandırdı.