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Nwakaeme çok özel

Önceki gün Nijeryalı yıldızı evinde ağırlayan Avcı, gelecek sezon hedeflerini anlattı. Kaleci ayrılırsa kaptanlık vereceğini söyledi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Nwakaeme çok özel
'de 'u dipten alıp 4. sıraya taşıyan teknik direktör sadece sahada değil, dışarıda da fazlasıyla çalışıyor. Alınacak oyuncuları bir bir arayarak projelerini anlatan deneyimli çalıştırıcı önceki gün evinde takımın yıldızlarından 'yi ağırladı. Avcı, tecrübeli oyuncuyla 1 saat görüştü. Başarılı çalıştırıcı, şimdiden Trabzonspor'un efsaneleri arasına giren Nwakaeme'ye gelecek sezon planlarını anlattı, onun fikirlerini dinledi. Avcı, Nwakaeme'ye şampiyonluk istediği gelecek yıl için özel sorumluluklar vereceğini kaydetti. 'ın kulüpten ayrılması durumunda takım kaptanlığını da Nwakaeme'ye vereceğini şimdiden söyledi.
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