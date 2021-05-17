"Sörloth keşke olsa"

Sezon bitti, Abdullah Avcı kameralar karşısına geçti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En çok merak edilen konu transferlerdi. Avcı burada bahsettiği bir isimle bordo-mavili camiayı heyecanlandırdı. Başarılı çalıştırıcı, kendisine takımın eski gol kralı Alexander Sörloth ile ilgili gelen soruya "Devre arası başkanla konuşurken 'Sörloth orada oynamıyor. Söyle bari gelsin takımına yardımcı olsun.' dedim. Burada herkes Sörloth'u çok seviyor. Keşke olsa ama bilmiyorum. Sürece bakacağız" yanıtını verdi.

ÇOK İYİ İKİ İSİM ALDIK

Abdullah Avcı'ya toplantıda Bruno Peres ve Gervinho transferleri de soruldu. Avcı isim vermeden "Çok iyi iki oyuncu aldık. Biri bek, biri ön tarafta kenarda oynuyor. Özellikle hücumda rekabeti ve kaliteyi artırmalıyız. Buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Serkan 2 senedir bizimle, Hüseyin 3 yıldır oynuyor. Abdülkadir Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Bunun sayısını çoğaltıp, mevcutlardan da daha çok verim almalıyız. Ekonomik olarak transferde hata yapmamalıyız" yanıtını verdi.

TRABZONSPOR HÜCUM OYNAR

"Hücum setlerini en çok çalışan teknik direktörüm, örnek verecek olursak rakip ceza sahasına mecazi anlamda yürüyerek gelebiliyoruz. Sonrasında opsiyonlar ve yeterlilik devreye giriyor. Trabzonspor hücum oynar set oyunları oynar. Ön tarafla ilgili transferde çalışmalarımız var sayıları artırmamız gerekiyor. Hücumdayken de savunma güvenliğini almak önemlidir"

EFECAN VE VİSCA OLMADI

"Efecan ve Visca eski oyuncularım. Visca'yı ben getirmiştim. Devre arasında ikisini de istedim. Özellikle Efecan'ı alabilirdik ancak o zaman olmadı. Şu anda ikisinde de görüşmelerimiz yok. Gelişme olursa bilgilendiririm"

KALECİ ALIRIZ

Abdullah Avcı, Erce Kardeşler, Arda Akbulut gibi önemli kalecilere sahip olduklarını belirtti ancak iyi bir eldivenle daha anlaşacaklarını kaydetti. Usta çalıştırıcının bu sözleri Uğurcan Çakır ile yolların EURO 2020 sonrası ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

HEYECANIM HEP YÜKSEK

"Bu şehri de insanını çok sevdim, karşılıklı birbirimize çok iyi geldik Heyecanım yüksek. Şampiyon olabilecek inancım ve heyecanım var. Ama bunu sadece genç oyuncu ile yapamıyorsunuz. Bunun için deneyimli isimlere de ihtiyacımız olacak."

NELER DEDİ?

Transfer yapma zordur. Şehir değişir, takım değişir. Herkes çok dikkatli şekilde çalışıyor.

Alt lig organizasyonunda rekabeti artırmalıyız. Rezerv Lig kurulmalı.

Geriye sprint atan bir Trabzonspor yok. Hücumda sayısal olarak fazla olan bir Trabzonspor var. Hücum oynarken savunma güvenliğini elimizde tutuyoruz.

Trondsen'i bu sezon kullanamadık. İnşallah iyi bir joker çıkar diye bekliyorum.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacağız. 1 hafta buradayız. Sonra 5 Temmuz'da Riva'da kampa gireceğiz. Beşiktaş kupayı alırsa 5 Ağustos'ta alamazsa. 22 Temmuz'da oynayacağız. Pandemi var sonrasında yurt dışı kampı olacak mı bakacağız.

Gideceklerin raporu hazır. Yönetime sundum.

OYUNCULARINI DEĞERLENDİRDİ!

A.PARMAK: Son maçlarda keşke Abdulkadir Parmak oynasaydı. Geldiğim günden beri devamlı oynadı. Galatasaray maçında bir problem yaşandı. Yüz yüze de görüştük. Sonraki yapılanma için bakalım dedik.

HÜSEYİN TÜRKMEN: Hüseyin Türkmen, Serkan Asan gibi alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu. Değerli bir isim. Bizimle devam edecek.

HOSSEİNİ: Beklemede bir isim. Çalıştığım kurum adına en doğru kararı vereceğim.

KAMİL AHMET: O da Hosseini gibi beklemede. Görüştüğümüz bazı oyuncular var.

PEREİRA: O konu kapandı. Bize hizmet etti. Maddi imkanlarını alıp gitti. Sağ beke bir transfer yaptık.

HAKAN YEŞİL: Ben geldiğimde Hakan Yeşil yoktu, altyapıdaydı. O günden itibaren maçlara çıkıyor, genç milli takımda oynuyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapısına göre 1-2 dakika süre verdik önümüzdeki senenin yapısına göre hareket edeceğiz. Hakan beklentisi olan potansiyelli oyuncu.