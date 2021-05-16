Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Birger Meling ve Lucas Biglia ile transfer görüşmelerine başladı

Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada Gervinho ve Bruno Peres'in imzaya geleceğini söylerken, bordo-mavililerin iki futbolcuyla daha görüşmeler başladığı öğrenildi.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Norveçli sol bek Birger Meling ve Karagümrük forması giyen Arjantinli orta saha Lucas Biglia ile masaya oturdu.

MELING KİMDİR?

17 Aralık 1994 tarihinde Norveç'te doğan Meling, futbola ülkesinin Viking takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Boro, Stabaek ve Rosenborg'da forma giyen başarılı sol bek, geçtiğimiz sezon 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Nimes'e transfer oldu. Meling bu sezon 24 maçta forma giyerken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BIGLIA KİMDİR?

30 Ocak 1986 yılında Arjantin'in Mercedes kentinde doğan Lucas Biglia, futbola ülkesinin takımlarından Argentinos Juniors'ın altyapısında başladı. 2005 yılında bir başka Arjantin ekibi Independiente'ye transfer olan Biglia, 1 sezon sonra 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Anderlecht'in yolunu tuttu.

Belçika ekibinde 7 yıl başarıyla forma giyen Tangocu, 2013'te 8.4 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer oldu. Lazio'da da başarılı performansını sürdüren Biglia, 2017 yılında ise 19.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Milan'a transfer oldu. Milano ekibinde 3 sezon forma giyen tecrübeli orta saha, sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Biglia, Karagümrük formasıyla bu sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.