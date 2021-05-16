Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Birger Meling ve Lucas Biglia ile transfer görüşmelerine başladı

Son dakika spor haberleri: ve ile transfer görüşmelerine başladı

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına başlayan , Norveçli sol bek ve forması giyen Arjantinli orta saha ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:32 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:53
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Birger Meling ve Lucas Biglia ile transfer görüşmelerine başladı

Spor Toto 'i 4'üncü sırada tamamlayan , gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada ve 'in imzaya geleceğini söylerken, bordo-mavililerin iki futbolcuyla daha görüşmeler başladığı öğrenildi.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Norveçli sol bek ve forması giyen Arjantinli orta saha ile masaya oturdu.

MELING KİMDİR?

17 Aralık 1994 tarihinde 'te doğan Meling, futbola ülkesinin Viking takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Boro, ve Rosenborg'da forma giyen başarılı sol bek, geçtiğimiz sezon 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi 'e transfer oldu. Meling bu sezon 24 maçta forma giyerken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BIGLIA KİMDİR?

30 Ocak 1986 yılında Arjantin'in kentinde doğan Lucas Biglia, futbola ülkesinin takımlarından 'ın altyapısında başladı. 2005 yılında bir başka Arjantin ekibi 'ye transfer olan Biglia, 1 sezon sonra 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'in yolunu tuttu.

Belçika ekibinde 7 yıl başarıyla forma giyen Tangocu, 2013'te 8.4 milyon euro bedelle 'ya transfer oldu. Lazio'da da başarılı performansını sürdüren Biglia, 2017 yılında ise 19.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı 'a transfer oldu. Milano ekibinde 3 sezon forma giyen tecrübeli orta saha, sezon başında Süper Lig ekibi 'e transfer oldu. Biglia, Karagümrük formasıyla bu sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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