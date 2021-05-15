Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! Gervinho ve Peres...

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer müjdesini verdi. Ağaoğlu 2 yıldızla anlaşmaya vardıklarını söylerken 3 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ile Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur.