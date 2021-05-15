Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! Gervinho ve Peres...

Son dakika spor haberleri: 'da 'dan transfer açıklaması! ve Peres...

Başkanı , galibiyetinin ardından transfer müjdesini verdi. Anlaştıkları isimleri açıklayan Ağaoğlu, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:23
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! Gervinho ve Peres...

'in 42. ve son haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı transfer müjdesini verdi. Ağaoğlu 2 yıldızla anlaşmaya vardıklarını söylerken 3 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde ile Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur.

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