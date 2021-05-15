Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig (TS maçı izle...)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbilriği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

👉 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yunus, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mert, Toure, Polomat, Mugni, Soner, Lima, Sefa, Ayite, Stancu.

👉 KAZANIRSA EVİNDE DAHA ÇOK PUAN TOPLAMIŞ OLACAK

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde evinde daha çok puan toplamış olacak. Bordo-mavililer dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 33 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılması halinde iç saha puanını 36'ya yükseltecek ve dış sahaya göre 1 puan önde olacak.

👉 LİG'DE 72. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 71 lig karşılaşmasının ise 40'ını bordo-mavili takım kazanırken, 12'sini ise Ankara temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 135 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 66 gol kaydetti.

👉 TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, söz konusu dönemden sonra başkent temsilcisine evinde yenilmedi.

👉 İKİ TAKIM ARASINDA UNUTULMAYAN MAÇ

İki takım arasında 27 Mayıs 1973 tarihinde unutulmaz bir maç hikayesi yaşandı. TFF 2. Lig'de Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde son haftadaki rakibi Gençlerbirliği karşısında alacağı 4-0'lık galibiyet 1. Lig'e taşıyacaktı. Ancak Ankara Temsilcisi'nin maça çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı-siyahlı takımı 3-0 hükmen mağlup saydı ve Orduspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor 1. Lig'e çıkan takım olmuştu.

Söz konusu dönemde 39 puanlı ve 16 gol averajı elde eden sarı-kırmızılı ekip bir üst Lig'e çıkarken bordo-mavili takım ise 39 puanla 15 averajda kalmasıyla birlikte 1 gol nedeniyle 1 yıl gecikmeyle TFF 1. Lig'e şimdiki adıyla Süper Lig'e çıkmıştı.