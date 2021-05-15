Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir kanat takviyesi planlayan bordo-mavili yönetim, Parma'nın 33 yaşındaki Fildişili Gervinho ve Real Betis takımından Cristian Tello için girişimlerini sürdürüyor.
İki futbolcu için masaya oturan Karadeniz devinin önceliği Tello. Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerde mesafe alınmış durumda. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya indi. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmedi.
ABDULLAH AVCI ONU ÇOK İSTİYOR
Tello'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor. Real Betis yönetimi ikna edildikten sonra hemen oyuncuyla masaya oturulacak. Temaslardan haberdar olan Tello, bordo-mavili formaya sıcak baktığını bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu işin bir an önce bitirilmesini istediğini öğrenildi.