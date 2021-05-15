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'nın eski yıldızını istiyor! Olmazsa Gervinho...

, daha önce ’da da forma giyen 29 yaşındaki İspanyol oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. Bu transfer gerçekleşmezse rota ’dan Gervinho’ya dönecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan , transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir kanat takviyesi planlayan bordo-mavili yönetim, 'nın 33 yaşındaki Fildişili Gervinho ve Real Betis takımından Cristian için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

İki futbolcu için masaya oturan Karadeniz devinin önceliği . Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerde mesafe alınmış durumda. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya indi. Betis, 'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmedi.

Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

ABDULLAH AVCI ONU ÇOK İSTİYOR
'nun bazı hakları 'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor. Real Betis yönetimi ikna edildikten sonra hemen oyuncuyla masaya oturulacak. Temaslardan haberdar olan Tello, bordo-mavili formaya sıcak baktığını bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu işin bir an önce bitirilmesini istediğini öğrenildi.

Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

Eğer İspanyol futbolcu transfer edilemezse rota Gervinho'ya dönecek. Bu sezon Real Betis formasıyla 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol futbolcu, 'da ise 86 maça çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barcelona forması giyen , Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.

Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde , Fiorentina ve Porto gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Cristian 'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili yönetimin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen , kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi.

Trabzonspor Barcelona'nın eski yıldızı Tello'yu istiyor! Olmazsa Gervinho...

Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

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